На Малой Балканской в ДТП пострадала 8-летняя девочка

Сегодня утром, 22 апреля, в Купчино произошло ДТП. На Малой Балканской улице столкнулись "Киа" и "Форд". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Инцидент произошел в 11:19 у дома № 34. Автоледи, которая сидела за рулем корейской иномарки, попала в больницу в состоянии средней степени тяжести госпитализирована. В аварии пострадала и ее 8-летняя дочь. Девочку осмотрели и отпустили домой.
Правоохранители проводят проверку. Подробности уточнятся.
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Фото: Piter.tv
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