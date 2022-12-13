На Малой Балканской в ДТП пострадала 8-летняя девочка

Ее мама попала в больницу.

Сегодня утром, 22 апреля, в Купчино произошло ДТП. На Малой Балканской улице столкнулись "Киа" и "Форд". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Инцидент произошел в 11:19 у дома № 34. Автоледи, которая сидела за рулем корейской иномарки, попала в больницу в состоянии средней степени тяжести госпитализирована. В аварии пострадала и ее 8-летняя дочь. Девочку осмотрели и отпустили домой.

Правоохранители проводят проверку. Подробности уточнятся.

Ранее на Piter.tv: к 78-летию Дня Победы ветераны из Петербурга получат по 10 тыс. рублей.

Фото: Piter.tv