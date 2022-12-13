Всего выплаты получат более 247 тыс. человек.

К 78-летию Дня Победы ветераны из Петербурга получат по 10 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Северной столицы.

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга "О единовременной денежной выплате к 78-летию Дня Победы в Великой Отечественной войне" единовременную выплату получат Выплата в 10 тысяч рублей положена инвалидам ВОВ, участникам и ветеранам, а также бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей. Такую же сумму выплатят жившим (родившимся) в Ленинграде в период его блокады с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года.

Всего выплаты к 9 Мая получат более 247 тысяч человек.

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Фото: Piter.tv