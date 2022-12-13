В Петербурге задержали женщину, которая находилась в межгосударственном розыске

Путем обмана аферистка украла у соотечественников более 2,1 млн рублей.

В пятницу, 21 апреля, в Петербурге задержали женщину, которая находится в межгосударственном розыске. Ее остановили на улице Моисеенко около дома № 24. Известно, что злоумышленница занималась мошенничеством. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Главка.

Правоохранители выяснили, что аферистка, находясь в Душанбе, в период с июня 2015 года по сентябрь 2016 года путем обмана украла у соотечественников более 2,1 млн рублей. Деньги она потратила на собственные нужды, а затем уехала в Россию. По версии полицейских, мошенница обещала своим "клиентам" провести выгодные сделки по покупке земельных участков, но все ее клиенты остались без участков.

Женщине избрана мера пресечения – арест. Инициатор розыска уведомлен, розыск подтвержден.

Ранее на Piter.tv: мошенница "Виктория" пообещала пожилой петербурженке дешевую квартиру и украла у нее свыше 2,8 млн рублей.

Фото: Piter.tv