Мошенница "Виктория" пообещала пожилой петербурженке дешевую квартиру и украла у нее свыше 2,8 млн рублей

Лжериелтора задержали на проспекте Космонавтов.

Пенсионерку из Купчино обманули почти на три млн рублей. Пожилая женщина стала жертвой лжериелтора.

По информации Piter.tv, пострадавшая обратилась в полицию 20 апреля. Она рассказала стражам порядка, что в конце августа 2022 года во дворе дома она познакомилась с женщиной, которая представилась "Викторией" и предложила свою помощь в покупке нового жилья. Злоумышленница убедила бабушку, что можно купить квартиру за 2,8 млн рублей. Доверчивая женщина передала "специалисту по недвижимости" все свои накопления.

Правоохранители завели уголовное дело. На следующий день они поймали подозреваемую на проспекте Космонавтов. Женщину отправили под арест.

Ранее на Piter.tv: в ДТП на улице Савушкина пострадал школьник.

Фото: Piter.tv