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На автодороге "Россия" легковушка BMW влетела в опору электропередач
Сегодня, 10:45
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На автодороге "Россия" легковушка BMW влетела в опору электропередач

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Инцидент произошел на 66 км трассы М-10.

На автодороге "Россия" водитель BMW не справился с управлением. Машина влетела в опору электропередач. Об этом сообщили в tg-канале "Аварийно-спасательная служба ЛО". 

Инцидент произошел на 66 км трассы М-10. На помощь пострадавшему пришли сотрудники поисково-спасательного отряда г. Тосно. Они отключили аккумуляторную батарею. 

Пострадавшего доставили в больницу. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: в бизнес-центре на улице Швецова произошел большой пожар.

Фото: Piter.tv

Теги: автодорога россия, врезался в опору электропередач
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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