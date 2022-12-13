На автодороге "Россия" легковушка BMW влетела в опору электропередач

На автодороге "Россия" водитель BMW не справился с управлением. Машина влетела в опору электропередач. Об этом сообщили в tg-канале "Аварийно-спасательная служба ЛО".
Инцидент произошел на 66 км трассы М-10. На помощь пострадавшему пришли сотрудники поисково-спасательного отряда г. Тосно. Они отключили аккумуляторную батарею.
Пострадавшего доставили в больницу. Подробности уточняются.
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Фото: Piter.tv
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