На автодороге "Россия" легковушка BMW влетела в опору электропередач

Инцидент произошел на 66 км трассы М-10.

На автодороге "Россия" водитель BMW не справился с управлением. Машина влетела в опору электропередач. Об этом сообщили в tg-канале "Аварийно-спасательная служба ЛО".

Инцидент произошел на 66 км трассы М-10. На помощь пострадавшему пришли сотрудники поисково-спасательного отряда г. Тосно. Они отключили аккумуляторную батарею.

Пострадавшего доставили в больницу. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv