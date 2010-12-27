В Ленобласти патрульные остановили иномарку с крупной партией наркотиков

Возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ (Покушение на незаконный сбыт наркотиков).

В Ленобласти патрульно-постовая служба задержала инормарку, при досмотре которой была найдена крупная партия наркотиков. Об этом Piter.TV сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел 15 октября около 4:00 утра на 39 километре автодороги "Россия". На обочине был припаркован автомобиль "Форд Фокус", который являлся коммерческой собственностью. В качестве арендатора за рулем оказался 22-летний парень. Также в машине был 19-летний пассажир. Оба мужчины являются гражданами среднеазиатских республик и безработные. Один из них не состоит на миграционном учете.

При личном досмотре полицейские обнаружили два пакета с порошковообразным веществом бежевого цвета, общая масса которого составляла 1 кг. Найденное было изъято на экспертизу, в результате которой выяснилось, что это было наркотическое вещество "мефедрон".

Ранее Piter.TV сообщил, что в Колпинском районе разыскивается похититель ювелирных украшений.

Фото: pixabay.com