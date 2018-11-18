В Колпинском районе разыскивается похититель ювелирных украшений

Похищенные ювелирные украшения оценили в 170 тыс. рублей.

В полицию Колпинского района обратилась 62-летняя жительница поселка Усть-Ижора и заявила, что у неё похитили ювелирные украшения. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

О происшествии стало известно 15 октября. Потерпевшая проживает на Нижней-Ижорской улице. Сотрудники полиции узнали, что в момент совершения преступления женщины не было дома. Злоумышленник отжал стеклопакет и попал в комнату, где совершил похищение ювелирных изделий примерно на 170 тыс. рублей.

Полиция активно разыскивает преступника. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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