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Зять получил от пенсионерки ножом в грудь
Сегодня, 10:33
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Зять получил от пенсионерки ножом в грудь

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Сейчас подозреваемая находится под подпиской о невыезде.

В Сланцевском районе пенсионерка напала на зятя с ножом. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Об инциденте стало известно 15 октября. Медучреждение, куда попал пострадавший, отправило телефонограмму о том, что к ним самостоятельно обратился 43-летний мужчина. Медики обнаружили у него проникающее колото-резанное ранение грудной клетки. Полиция начала разыскивать злоумышленника. Им удалось изобличить пенсионерку, которая рассказала, что в результате конфликта с зятем, она напала на него с ножом.

Возбуждено уголовное дело по 111-ой статье УК РФ( Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Ранее в Ленобласти пойман вор, укравший телефон у женщины.

Фото: pixabay.com

Теги: криминал, ножевое ранение, сланец
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия,

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