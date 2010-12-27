Зять получил от пенсионерки ножом в грудь

Сейчас подозреваемая находится под подпиской о невыезде.

В Сланцевском районе пенсионерка напала на зятя с ножом. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Об инциденте стало известно 15 октября. Медучреждение, куда попал пострадавший, отправило телефонограмму о том, что к ним самостоятельно обратился 43-летний мужчина. Медики обнаружили у него проникающее колото-резанное ранение грудной клетки. Полиция начала разыскивать злоумышленника. Им удалось изобличить пенсионерку, которая рассказала, что в результате конфликта с зятем, она напала на него с ножом.

Возбуждено уголовное дело по 111-ой статье УК РФ( Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Ранее в Ленобласти пойман вор, укравший телефон у женщины.

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