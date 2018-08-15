В Ленобласти пойман вор, укравший телефон у женщины

Злоумышленником оказался ранее судимый 43-летний мужчина.

Полиция Выборгского района Ленобласти поймала мужчину, похитившего мобильный телефон у местной жительницы. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

О происшествии полиция узнала 15 октября от 56-летней женщины. Она рассказала, что злоумышленник пришёл к ней в квартиру, которая находится в Светогорске на Лесной улице,7. Женщина проснулась от того, что злоумышленник потребовал у неё телефон "Nokia", который потерпевшая держала под подушкой. При этом неизвестный угрожал применением физической силы. В результате стражи порядка вышли на след ранее судимого 43-летнего гражданина.

Похищенное было изъято. Возбуждено уголовное дело по статье 161-ой УК РФ (Грабеж).

Ранее Piter.TV сообщил, что в Ленобласти мужчина погиб под колёсами экскаватора.

Фото: pixabay.com