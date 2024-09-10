  1. Главная
Водитель Chevrolet съехал в кювет и погиб в Светогорске
Сегодня, 9:23
Водитель Chevrolet съехал в кювет и погиб в Светогорске

Все причины аварии устанавливаются, проводится проверка.

Полицейские разбираются в обстоятельствах смертельного ДТП в Выборгском районе.

Как рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, 9 декабря в Светогорске 37-летний водитель Chevrolet Cruze не справился с управлением и съехал в кювет с дороги. Мужчина скончался на месте.

Ранее на Piter.TV: на трассе "Кола" под колеса Peugeot попал юный пешеход. Школьник переходил проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. 

Фото: Piter.TV 

Теги: светогорск, смертельное дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

