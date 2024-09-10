Водитель Chevrolet съехал в кювет и погиб в Светогорске

Все причины аварии устанавливаются, проводится проверка.

Полицейские разбираются в обстоятельствах смертельного ДТП в Выборгском районе.

Как рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, 9 декабря в Светогорске 37-летний водитель Chevrolet Cruze не справился с управлением и съехал в кювет с дороги. Мужчина скончался на месте.

