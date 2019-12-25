На трассе "Кола" под колеса Peugeot попал юный пешеход

Правоохранители Кировского района устанавливают обстоятельства ДТП на трассе "Кола", в котором пострадал подросток. Как сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, утром 9 декабря на 43-м километре автодороги 50-летний водитель Peugeot Boxer, двигаясь в сторону города, наехал на 14-летнего восьмиклассника. Школьник переходил проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.
Юноша получил тяжелые травмы, его госпитализировали в больницу. Управлявший иномаркой в этом году привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД 11 раз.
Ранее мы рассказывали о том, что на Московском проспекте молодой водитель сбил насмерть электровелосипедиста.
Фото: Piter.TV
