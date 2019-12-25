  1. Главная
На Московском проспекте молодой водитель сбил насмерть электровелосипедиста
Сегодня, 9:59
Испугавшись ответственности, парень скрылся с места аварии.

В отношении 18-летнего водителя возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 264 УК РФ после смертельного ДТП на Московском проспекте. 

Как сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, утром 9 декабря молодой человек за рулем "ВАЗ-21074", двигаясь от Рощинской улицы в сторону Благодатной улицы, наехал на электровелосипед мужчины, на вид которому около 60 лет. 

Испугавшись ответственности, парень скрылся с места аварии. Пострадавший погиб в больнице от полученных травм. Все обстоятельства случившегося устанавливаются. 

Ранее мы рассказывали о том, что Hyundai сбил насмерть лежавшего на дороге пешехода на Красносельской. 

Фото: Piter.TV 

