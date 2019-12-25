Hyundai сбил насмерть лежавшего на дороге пешехода на Красносельской

Виновник ДТП ранее неоднократно нарушал правила дорожного движения: только в 2025 году его привлекали за это к административной ответственности 21 раз.

Вечером 8 декабря примерно в 21:06 возле дома №16 на Красносельской улице 45-летний мужчина, находившийся за рулём автомобиля Hyundai Santa Fe, выезжая с придомовой территории, сбил неизвестного примерно аналогичного возраста, предположительно находящегося в состоянии алкогольного опьянения и лежавшего прямо на дороге. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Пострадавший получил тяжёлые травмы и скончался на месте происшествия. Виновник ДТП ранее неоднократно нарушал правила дорожного движения: только в 2025 году его привлекали за это к административной ответственности 21 раз.

Установление личности погибшего продолжается, правоохранительные органы проводят проверку.

Фото: Piter.TV