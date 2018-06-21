В Ленобласти мужчина погиб под колёсами экскаватора

В Любани экскаватор наехал на пешехода. Об этом сообщил отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.
Происшествие произошло 15 октября в 12:30 рядом с домом 11, который расположен на проспекте Мельникова. За рулем спецтранспорта находился 27-летний мужчина. В результате он наехал на 61-летнего мужчину в момент, когда он переходил дорогу не по пешеходному переходу.
Из-за серьезных травм пострадавший скончался в машине скорой помощи.
Ранее Piter.TV сообщил, что дорожников Ленобласти будет сопровождать "Умный свет".
Фото: Дорожный инспектор
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