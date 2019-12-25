Пожар в Любани забрал жизнь у троих детей и женщины

Тушили возгорание 16 специалистов и пять единиц техники, также на месте работают психологи ведомства.

В Ленобласти произошел смертельный пожар, в котором погибли мать и трое детей.

Как рассказали в МЧС России, трагедия случилась в Любани. Огонь охватил 80 "квадратов" одноэтажного дома. Тушили возгорание 16 специалистов и пять единиц техники, также на месте работают психологи ведомства.

При проливке огнеборцы обнаружили четыре тела, причины пожара установят дознаватели.

Ранее на Piter.TV: при пожаре в "трешке" на Варшавской улице в Петербурге погибла женщина. К ликвидации огня привлекали 17 человек личного состава МЧС и четыре единицы техники.

Фото: пресс-служба МЧС России