При пожаре в "трешке" на Варшавской погибла женщина

В Московском районе ночью 2 октября произошел квартирный пожар, рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу.

Сообщение о возгорании на Варшавской улице, 14к1, поступило спасателям в 03:32. В комнате в "трешке" площадью 16 "квадратов" полыхала обстановка. К 05:00 пламя потушили. К ликвидации привлекали 17 человек личного состава МЧС и четыре единицы техники.

На месте происшествия обнаружили тело женщины. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Фото: Piter.TV