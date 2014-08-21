На Песочном шоссе горел Volkswagen

Горение возникло в салоне транспортного средства.

Утром 1 октября в 7:46 спасателям поступило сообщение о возгорании автомобиля марки Volkswagen возле дома №46 на Песочном шоссе в поселке Парголово Выборгского района Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по городу.

Горение возникло в салоне транспортного средства. Сотрудники экстренных служб прибыли на место происшествия уже после ликвидации пожара.

Данные о пострадавших отсутствуют. Для устранения огня были привлечены 2 единицы специальной техники и 9 спасателей МЧС.

Фото: Piter.TV