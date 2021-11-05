Пожар на Лахтинской унес жизнь профессора РАЕН Бориса Можаева

Ветеран войны и заслуженный геолог погиб в своей квартире на 95 году.

В Санкт-Петербурге в результате пожара в жилом доме на Лахтинской улице погиб доктор геолого-минералогических наук, профессор РАЕН и труженик тыла Борис Можаев. Ему было 95 лет, сообщает "78.ru".

Возгорание произошло 30 сентября около 16:00 в двухкомнатной квартире площадью 80 м². Огонь распространился на 25 м² и был ликвидирован спустя 1 час 10 минут. По данным МЧС, из здания эвакуированы 8 человек, трое пострадавших женщин госпитализированы.

Борис Можаев был автором более 150 научных трудов и имел звание заслуженного геолога РФ. Вместе с ним в квартире находилась супруга Валентина Григорьевна — кандидат географических наук, которая была доставлена в больницу. Для тушения пожара привлекались 3 единицы техники и 15 пожарных.

Фото: пресс-служба Смольного