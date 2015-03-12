Во время пожара на Ветеранов погибла женщина

В комнате площадью 20 "квадратов" в "однушке" полыхала обстановка на 2 "квадратах".

В Кировском районе днем 26 сентября произошел пожар, в котором погиб человек, рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу.

Информация о возгорании на проспекте Ветеранов, 95, поступила на пульт спасателей в 13:14. В комнате площадью 20 "квадратов" в "однушке" полыхала обстановка на 2 "квадратах". Ликвидировали огонь к 13:53.

В результате скончалась женщина. Тушили пожар 15 человек личного состава МЧС и три единицы техники. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Фото: Piter.TV