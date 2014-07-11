В квартирном пожаре в Колпино погиб петербуржец

В настоящее время причины происшествия неизвестны, их устанавливают.

В Колпинском районе Петербурга пожар забрал жизнь человека.

Как сообщили в МЧС России, 25 сентября в 05:25 спасателям поступила информация о возгорании по адресу: Полевая улица, 2/30. В трехкомнатной квартире полыхала обстановка на 5 "квадратах". Огонь потушили к 07:15. В результате погиб мужчина.

Ликвидировали пожар 15 спасателей и три единицы техники. В настоящее время причины происшествия неизвестны, их устанавливают.

