В квартирном пожаре в Колпино погиб петербуржец
Сегодня, 8:30
В Колпинском районе Петербурга пожар забрал жизнь человека. 

Как сообщили в МЧС России, 25 сентября в 05:25 спасателям поступила информация о возгорании по адресу: Полевая улица, 2/30. В трехкомнатной квартире полыхала обстановка на 5 "квадратах". Огонь потушили к 07:15. В результате погиб мужчина. 

Ликвидировали пожар 15 спасателей и три единицы техники. В настоящее время причины происшествия неизвестны, их устанавливают. 

Ранее мы рассказывали о том, что пожар на Московском проспекте забрал жизни мужчины и женщины. 

Фото: Piter.TV 

Теги: пожар, полевая улица
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

