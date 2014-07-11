  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Пожар на Московском проспекте забрал жизни мужчины и женщины
Сегодня, 8:06
159
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Пожар на Московском проспекте забрал жизни мужчины и женщины

0 0

В комнате в "трешке" полыхала обстановка на 9 "квадратах".

В Московском районе утром 25 сентября произошел пожар, в котором погибли два человека. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу. 

Сообщение о возгорании на Московском проспекте, 199, поступило на пульт спасателей в 05:06. В комнате в "трешке" полыхала обстановка на 9 "квадратах". С огнем справились к 05:40. 

В результате скончались мужчина и женщина. К ликвидации пожара привлекали 15 человек личного состава МЧС и три единицы техники. Все обстоятельства случившегося устанавливаются. 

Ранее на Piter.TV: установлены причины пожара на Шаврова, в котором пострадала семья. 

Фото: Piter.TV

Теги: московский проспект, пожар
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии