Установлены причины пожара на Шаврова, в котором пострадала семья
Сегодня, 11:24
Мужчину и женщину поместили в реанимацию в тяжелом состоянии.

Стали известны причины квартирного пожара на улице Шаврова в Приморском районе Петербурга, в котором пострадала семья. Об этом пишет 78.ru. 

Предварительно, утром 18 сентября возгорание произошло из-за розетки. Могло случиться короткое замыкание в момент, когда к ней был подключен телевизор. По информации источника, мужчину и женщину поместили в реанимацию в тяжелом состоянии. О состоянии ребенка данных нет. 

Напомним, в "двушке" площадью 45 "квадратов" полыхала обстановка на 5 "квадратах". К ликвидации пожара привлекали 18 человек личного состава МЧС и четыре единицы техники. 

Отмечается, что мать привлекалась к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. 

Ранее мы рассказывали о том, что на юге Петербурга пожар полностью охватил здание автосервиса в Шушарах. 

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга 

