Установлены причины пожара на Шаврова, в котором пострадала семья

Мужчину и женщину поместили в реанимацию в тяжелом состоянии.

Стали известны причины квартирного пожара на улице Шаврова в Приморском районе Петербурга, в котором пострадала семья. Об этом пишет 78.ru.

Предварительно, утром 18 сентября возгорание произошло из-за розетки. Могло случиться короткое замыкание в момент, когда к ней был подключен телевизор. По информации источника, мужчину и женщину поместили в реанимацию в тяжелом состоянии. О состоянии ребенка данных нет.

Напомним, в "двушке" площадью 45 "квадратов" полыхала обстановка на 5 "квадратах". К ликвидации пожара привлекали 18 человек личного состава МЧС и четыре единицы техники.

Отмечается, что мать привлекалась к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга