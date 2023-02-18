На юге Петербурга пожар полностью охватил здание автосервиса в Шушарах

Пламя в автосервисе тушили более часа.

В Шушарах вечером загорелось здание автосервиса площадью 600 кв. м, к тушению привлекли пожарных и спецтехнику.

Вечером 19 сентября в поселке Шушары в Санкт-Петербурге произошло возгорание здания автосервиса. По информации ГУ МЧС России по городу, площадь пожара составила 600 кв. м, огонь распространился по всей территории строения размером 20 х 30 м.

Сигнал о происшествии поступил в экстренные службы в 20:38 по московскому времени. На место направили четыре единицы техники и 17 сотрудников дежурного подразделения.

Сведений о пострадавших на данный момент нет.

Фото: Piter.TV