  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На юге Петербурга пожар полностью охватил здание автосервиса в Шушарах
Сегодня, 22:35
165
shikhelen Добавить в Яндекс.Новости

На юге Петербурга пожар полностью охватил здание автосервиса в Шушарах

0 0

Пламя в автосервисе тушили более часа.

В Шушарах вечером загорелось здание автосервиса площадью 600 кв. м, к тушению привлекли пожарных и спецтехнику. 

Вечером 19 сентября в поселке Шушары в Санкт-Петербурге произошло возгорание здания автосервиса. По информации ГУ МЧС России по городу, площадь пожара составила 600 кв. м, огонь распространился по всей территории строения размером 20 х 30 м.

Сигнал о происшествии поступил в экстренные службы в 20:38 по московскому времени. На место направили четыре единицы техники и 17 сотрудников дежурного подразделения.

Сведений о пострадавших на данный момент нет.

Ранее на Piter.TV: в парадной дома на Энгельса подожгли мужчину. 

Фото: Piter.TV 

Теги: пожар, шушары
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии