Дорожников Ленобласти будет сопровождать "Умный свет"

Дороги на региональных трассах в Лодейнопольском, Сланцевском, Подпорожском, Тосненском и Всеволожском районах автоматизируют специальным управлением наружного освещения. Система будет установлена в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

До конца года в Ленобласти дорожные службы установят управление наружным освещением на нескольких региональных трассах. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти.

Система называется АСУНО. Она самостоятельно может контролировать работу линий электроосвещения. Кроме того, дорожные службы смогут получать от неё сообщения о коротких замыканиях, сбоях в напряжении, несанкционированных подключениях и неисправности светильников. АСУНО способна быстро находить места обрывов линий электроосвещения. Все это позволит улучшить обслуживание региональных трасс Ленобласти.

Заказчиком выступает ГКУ "Ленавтодор". Система будет установлена в Свирьстрое, Загорье, Засосье, Костуе, Дранишниках, Лупполово, Сертолово, Верхних Осельках, Куйвозях и Новом Токсово. Длина задействованных линий составит 130 километров.

За 2018 год дорожники установили АСУНО на 61 линии электроосвещения в Выборгском, Волховском, Всеволожском, Ломоносовском, Кировском, Гатчинском, Кингисеппском, Тосненском и Подпорожском районах.

Ранее в Кингисеппе пьяный подросток до смерти избил родственника.

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