В Кингисеппе пьяный подросток до смерти избил родственника

Подозреваемого задержали на основании статьи 91-ой УПК РФ.

В Кингисеппе задержан парень, напавший на родственника из-за старых обид. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошёл 11 октября в доме 3, расположенном на Зеленом переулке. Сотрудники полиции обнаружили в квартире труп 57-летнего мужчины. На теле были следы насильственной смерти. Полиция начала поиски преступника. Выяснилось, что им оказался 19-летний неработающий парень, который пьяный заявился в дом к родственникам и избил мужчину руками и ногами. После гражданин скрылся с места преступления.

Возбуждено уголовное дело по статье 111-ой УК РФ (Причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть человека).

Ранее в Тихвине мужчина на "ВАЗе" сбил на пешеходном переходе лейтенанта полиции.

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