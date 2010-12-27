В Тихвине мужчина на "ВАЗе" сбил на пешеходном переходе лейтенанта полиции

За рулём находился 35-летний рабочий Тихвинского Ферохромного завода.

В Тихвине 14 октября в седьмом часу вечера около дома №52 на улице Карла Маркса в Тихвине водитель ВАЗа сбил на нерегулируемом пешеходном переходе сотрудника полиции. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Под колесами автомобиля оказалась 23-летний лейтенант полиции. За рулём автомобиля находился 35-летний рабочий Тихвинского Ферохромного завода. Врачи диагностировали у пострадавшей девушки сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму. Сейчас она находится в удовлетворительном состоянии. По факту аварии проводится проверка.

Ранее на Гороховой Subaru вылетел на тротуар и сбил пешеходов.

Фото: Piter.TV