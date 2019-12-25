Двое мужчин избили оппонентов кочергой в Тихвине

Пострадавших госпитализировали в больницу с переломами.

Правоохранители задержали в Тихвине мужчин за нападение на оппонентов с кочергой в ходе конфликта. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел 29 августа на Олонецкой улице. Как было установлено, пострадал 37-летний местный житель. Его госпитализировали в больницу с закрытым переломом свода черепа. Также избили 50-летнего товарища потерпевшего, у него зафиксировали перелом лобной кости и ушибы. Они обратились в полицию с заявлениями.

По подозрению поймали 35-летнего и 49-летнего злоумышленников. Возбуждено уголовное дело по п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ. Старшего из задержанных привлекли к административной ответственности по ст. 20.21 КоАП РФ.

Ранее мы рассказывали о том, что житель Павловска подозревается в нападении на студента. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: Piter.TV