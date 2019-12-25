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Двое мужчин разбили бутылку о голову знакомого в ЖК на улице Крыленко
Сегодня, 14:50
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Двое мужчин разбили бутылку о голову знакомого в ЖК на улице Крыленко

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Пострадавший потерял сознание и упал.

Росгвардейцы Невского района Петербурга задержали нетрезвых нарушителей, разбивших стеклянную бутылку о голову знакомого во дворе жилого комплекса на улице Крыленко. Инцидент произошел накануне вечером.

Трое мужчин распивали алкогольные напитки в беседке. Между ними вспыхнул конфликт, в ходе которого двое нанесли третьему побои. Пострадавший потерял сознание и упал. 

На месте наряд вневедомственной охраны поймал злоумышленников в возрасте 36 и 44 лет. Потерпевшего госпитализировала в больницу бригада скорой помощи. 

Ранее мы рассказывали о том, что мужчина сломал нос посетителю ресторана в Кингисеппе. Последний был доставлен в медицинское учреждение. 

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти 

Теги: происшествия, росгвардия
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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