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Житель Павловска подозревается в нападении на студента
Сегодня, 11:26
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Житель Павловска подозревается в нападении на студента

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В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полицейские задержали по горячим следам мужчину, напавшего на студента. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области. 

К правоохранителям Пушкинского района 30 августа обратился 17-летний второкурсник колледжа, заявивший о том, что в Пушкине на Красносельском шоссе неизвестный потребовал у него деньги и телефон, угрожая ножом. На Березовой улице в Павловске поймали 33-летнего злоумышленника, ранее уже привлекавшегося к уголовной ответственности. Необходимые проверочные мероприятия продолжаются. 

Ранее на Piter.TV: нетрезвый мужчина напал на незнакомку в ЖК на Пейзажной улице. 

Фото: Piter.TV 

Теги: происшествия, пушкинский район
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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