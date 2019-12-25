  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Нетрезвый мужчина напал на незнакомку в ЖК на Пейзажной улице
Сегодня, 12:44
209
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Нетрезвый мужчина напал на незнакомку в ЖК на Пейзажной улице

0 0

В полицию обратились соседи по дому с информацией о женских криках в одной из квартир на 18-м этаже.

Росгвардейцы задержали в Красногвардейском районе мужчину, который напал на жительницу жилого комплекса на Пейзажной улице. Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. 

В полицию 27 августа обратились соседи по дому с информацией о женских криках в одной из квартир на 18-м этаже. К адресу прибыли сотрудники вневедомственной охраны. Было установлено, что правонарушитель, имевший признаки наркотического опьянения, избил незнакомую ранее 25-летнюю девушку. Его передали бригаде "скорой" для госпитализации. Пострадавшей также понадобилась помощь врачей в медицинском учреждении. 

Ранее на Piter.TV: подростки дважды ограбили юношу в Невском районе. 

Фото: пресс-служба Росгвардии 

Теги: пейзажная улица, росгвардия
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии