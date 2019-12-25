Нетрезвый мужчина напал на незнакомку в ЖК на Пейзажной улице

В полицию обратились соседи по дому с информацией о женских криках в одной из квартир на 18-м этаже.

Росгвардейцы задержали в Красногвардейском районе мужчину, который напал на жительницу жилого комплекса на Пейзажной улице. Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 27 августа обратились соседи по дому с информацией о женских криках в одной из квартир на 18-м этаже. К адресу прибыли сотрудники вневедомственной охраны. Было установлено, что правонарушитель, имевший признаки наркотического опьянения, избил незнакомую ранее 25-летнюю девушку. Его передали бригаде "скорой" для госпитализации. Пострадавшей также понадобилась помощь врачей в медицинском учреждении.

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Фото: пресс-служба Росгвардии