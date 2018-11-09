Видео с камеры наблюдения: на Гороховой Subaru вылетел на тротуар и сбил пешеходов

Двух пешеходов и водителя госпитализировали в больницу.

В пятницу, 11 октября, около 16:00 случилось ДТП на перекрестке улиц Гороховой и Казанской. Водитель въехал в угол здания небольшого кафе и задел двух девушек. Момент происшествия попал на камеры наблюдения.

В ГИБДД уточнили, что пострадало три человека: 43-летний водитель Subaru и две девушки 20 и 25 лет, которые шли по тротуару. Все в состоянии средней степени тяжести доставлены в больницу.

Предположительно, водитель не смог перестроиться и въехал в пешеходов на тротуаре.

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Видео: Piter.TV; ГИБДД