У дома на Казанской нашли тело неизвестной женщины

Предположительно, она погибла, упав с лестничной площадки пятого этажа.

В центре Петербурга погибла женщина, упав с лестничной площадки. Об этом стало известно Piter.tv.

Вечером 14 июня в полицию поступило сообщение о том, что у дома 8/10 по Казанской улице лежит труп. На месте полицейскими было найдено тело женщины, которой на вид 35-40 лет, с чёрными волосами. Личность установить не удалось.

Предположительно, она погибла, упав с лестничной площадки пятого этажа. Труп направили в морг для установления причины смерти.

Ранее на пляже Финского залива зарезали молодого человека.

Фото: Piter.tv.