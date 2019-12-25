На пляже Финского залива зарезали молодого человека

По предварительной версии, с ним во время конфликта расправился пьяный 16-летний подросток.

На пляже в Красносельском районе Петербурга нашли труп 19-летнего молодого человека с перерезанным горлом. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию 15 июня обратились прохожие, которые заявили, что в парковой зоне на пляже у Финского залива лежит бездыханное тело. Погибшим оказался 19-летний житель города Коммунар. По предварительной версии, с ним во время конфликта расправился пьяный 16-летний подросток. Подозреваемый горлышком от разбитой бутылки порезал голову и шею знакомого.

Подозреваемый в убийстве задержан. Подросток уже привлекался к уголовной ответственности за разбой.

Накануне в деревне Гатчинского района нашли труп, завёрнутый в чёрный полиэтиленовый пакет.

Фото: Piter.tv