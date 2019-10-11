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"Мерседес" вовлек в ДТП на Каменноостровском сразу четыре автомобиля

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Информации о пострадавших пока нет.

На Каменноостровском проспекте, возле дома №88, сразу четыре автомобиля попали в ДТП. Виной тому стал черный "Мерседес", вылетевший на встречную полосу. Он столкнулся с одной машиной, которая своим торможением заставила "вписаться" в бамперы друг дружки еще две иномарки.

По факту ДТП ведется проверка. О пострадавших информации пока не поступало. Возможно, на этом участке соберется пробка из-за аварийного затора на одной полосе.

Ранее Piter.TV показывал, как троллейбус и легковушка прижались "щеками" на Суворовском проспекте.

Видео: Piter.TV

Теги: встречная полоса, дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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