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Велосипедистка врезалась в дверь машины ДПС и сломала нос

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Черный Hyundai Solaris, которым управлял полицейский, остановился на дороге. Судя по кадрам видео, из задней двери начал выходить пассажир и открытая дверь стала помехой для велосипедистки.

В субботу, 31-го июля, на Гороховой улице велосипедистка врезалась в дверь полицейской машины и сломала нос. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

По данным источника, инцидент произошел днем у дома 64 на Гороховой улице. Черный Hyundai Solaris, которым управлял полицейский, остановился на дороге. Судя по кадрам видео, из задней двери начал выходить пассажир и открытая дверь стала помехой для велосипедистки. Девушку госпитализировали в больницу с переломом носа в "в удовлетворительном состоянии". Сообщается, что возбуждено административное расследование.

Ранее Piter.tv писал, что на пересечении Пионерской и Корпусной автомобиль ДПС столкнулся с иномаркой.  До этого произошла еще одна авария с участием полицейской машины:  патрульный автомобиль врезался в автобус у метро "Василеостровская".

Теги: гороховая, дтп с полицейским
Категории: ДТП, Новости СПб, Картина дня, Происшествия, Лента новостей,

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