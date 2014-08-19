Под Приозерском водитель скрылся с места ДТП, сбив 11-летнюю школьницу

Девочку госпитализировали в больницу.

25 апреля в поселке Саперное Приозерского района Ленинградской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием ребенка. Около 13:30 68-летний водитель автомобиля "Лада Калина", двигаясь по Школьной улице, совершил наезд на 11-летнюю девочку, ехавшую на велосипеде по обочине. После столкновения автомобиль съехал в кювет и врезался в дерево.

По предварительным данным, водитель покинул место происшествия, однако вскоре был задержан сотрудниками полиции. Пострадавшую школьницу с травмами средней степени тяжести доставили в медицинское учреждение, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В настоящее правоохранительные органы проводят проверку по факту ДТП. По ее результатам будет принято процессуальное решение. Обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее Piter.TV сообщал, что массовое ДТП с участием более 15 автомобилей произошло под Гатчиной.

Фото: Piter.TV