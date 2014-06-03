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Массовое ДТП с участием более 15 автомобилей произошло под Гатчиной
Сегодня, 13:35
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Массовое ДТП с участием более 15 автомобилей произошло под Гатчиной

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О пострадавших не сообщается.

Крупная авария с участием более 15 машин случилась вечером на Киевском шоссе около съезда на Фрезерную улицу в Гатчине. По предварительным данным, причиной столкновения стал гололёд — ночью в регионе сохраняется минусовая температура.

По информации очевидцев, несколько автомобилей получили серьезные повреждения, есть пострадавшие. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники ГИБДД, скорая помощь и аварийные службы. Движение на участке частично перекрыто.

Водителей просят соблюдать особую осторожность на данном участке трассы и учитывать сложные погодные условия. Точное количество пострадавших и подробности происшествия уточняются.

Ранее Piter.TV сообщал, что дело автора постов о "Крокусе" поступило в военный суд.

Фото: Piter.TV

Теги: дтп, массовое дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб, Новости Ленинградской области, Картина дня,

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