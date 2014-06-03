Дело автора постов о "Крокусе" поступило в военный суд

Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Уголовное дело блогера Николая Конашенка*, обвиняемого в оправдании терроризма в связи с трагедией в "Крокус Сити Холле", направлено в Первый западный окружной военный суд. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Конашенку* вменяют ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (оправдание терроризма с использованием интернета). По версии следствия, он размещал в сети посты, содержащие признаки поддержки теракта, произошедшего 22 марта 2024 года в Подмосковье.

Ранее блогер уже привлекался к ответственности: 25 марта его арестовали на 10 суток за мелкое хулиганство после скандала на Мытнинской улице, где он, по данным полиции, вел себя агрессивно и нецензурно выражался.

Посты, вызвавшие резонанс, были удалены, но материалы сохранились в деле. Если суд признает его виновным, блогеру грозит до 7 лет лишения свободы.



*Физическое лицо, внесённое Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов.

Ранее Piter.Tv сообщал, что убийство полицейского в Кингисеппе обернулось уголовным делом.

Фото: pxhere