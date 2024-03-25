Мемориал в память о жертвах теракта открыли рядом с "Крокусом"

Год назад в концертном зале трагически погибли 146 человек.

В годовщину трагических событий в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл", рядом с местом трагедии был открыт мемориал в память о погибших. Церемония началась с минуты молчания, после чего к собравшимся обратился губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Дорогие друзья, члены семей, дорогие наши жители, неравнодушные люди, все, кто собрался сегодня здесь в этот очень тяжелый, трагический день. Год назад 22 марта здесь произошла ужасная трагедия. Миллионы людей во всём мире стали свидетелями жестокости и бесчеловечности, ужасного преступления. Здесь, в этом зале, пришли семьи со своими детьми, близкими, женами, родными и столкнулись с чудовищной жестокостью и варварством. Я хотел сегодня еще раз высказать слова соболезнования, и светлая память всем, кто пострадал в этой ужасной трагедии" Андрей Воробьев

Мемориал расположен рядом с концертным залом имени Муслима Магомаева, где год назад произошел теракт. Монумент выполнен в виде двух стел со скошенными верхними гранями, на которых изображены летящие ввысь журавли – символ памяти и скорби. Надпись на памятнике гласит: "В память жертвам террористического акта 22 марта 2024 года".

Как только с монумента сняли покрывало, у его основания начали появляться первые цветы, игрушки, венки и фотографии погибших. Неравнодушные жители собрались, чтобы вместе помолиться за погибших и отдать дань памяти жертвам теракта.

Ранее Piter.TV сообщал, что за организацией теракта в "Крокусе" стоят спецслужбы недружественного государства.

Видео: Telegram-канал РИА Новости