СК: за организацией теракта в "Крокусе" стоят спецслужбы недружественного государства

Следственные действия с 19 обвиняемыми завершены.

Ровно год назад, 22 марта 2024 года люди в камуфляже ворвались в "Крокус Сити Холл". Теракт унёс жизни 145 человек, более 500 человек получили ранения разной степени тяжести. Этот теракт стал одной из самых масштабных трагедий в современной истории России.

За планированием и организацией террористического акта в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холле", совершенного год назад, стоят спецслужбы недружественного государства. Об этом заявила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, сообщает ТАСС.

По её словам, целью теракта была дестабилизация обстановки в России. На основании собранных доказательств следствие пришло к выводу, что террористический акт спланирован и организован спецслужбами недружественного государства. Представитель СК не уточнила, о какой именно стране идёт речь.

Ранее директор ФСБ России Александр Бортников заявлял, что к теракту имеет непосредственное отношение военная разведка Украины. По его словам, вербовщиками исполнителей нападения были участники запрещённой в России террористической организации "Вилаят Хорасан", которая продолжает получать ресурсную поддержку от Запада.

На данный момент завершены следственные действия с 19 обвиняемыми в совершении преступлений террористического характера, которые находятся под стражей.

Ранее Piter.TV сообщал, что владельца "Крокус Сити Холла" признали потерпевшим по делу о теракте.

Фото: crocus-hall.ru