Владельца "Крокус сити холла" признали потерпевшим по делу о теракте

Журналистам дали ознакомиться с материалами уголовного дела.

Компания "Крокус интернэшнл" признана потерпевшей стороной по уголовному делу о террористическом акте, произошедшем во время выступления музыкальной группой "Пикник" в концертном зале "Крокус сити холл" на территории Московской области. Такая информация приведена в материалах расследования. Известно, что указанная организация является собственником "Крокус сити холла", который сгорел из-за нападения боевиков. В настоящее время объект не эксплуатируется.

Настоящим постановлением признать акционерное общество "Крокус интернэшнл" потерпевшим по уголовному делу, возбужденном по статьям 205, 205.5, 222, 223.1 УК РФ (теракт, незаконный оборот оружия и взрывчатки, участие в деятельности террористической организации) документы уголовного дела

Согласно российскому законодательству, потерпевший имеет право знакомится с материалами уголовного дела в полном объеме, а также участвовать в судебном разбирательстве, предоставлять инстанции доказательства, заявлять ходатайства и предъявлять гражданский иск с целью компенсации материального ущерба. В том случае, если потерпевшим признано юридическое лицо, то все эти права оно реализует через представителя.

СК завершил расследование теракта в "Крокусе".

Фото: Piter.tv