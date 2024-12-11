СК завершил расследование теракта в "Крокусе"

Потерпевшие знакомятся с материалами дела.

Расследование уголовного дела о теракте в подмосковном "Крокус Сити Холле" завершено. Соответствующей информпцией поделились журналисты новостного агентства ТАСС со ссылкой на адвоката одного из фигурантов расследования Олега Власова. Сторона защиты объяснила, что в настоящий момент потерпевшие знакомятся с материалами дела. Ранее судебная инстанция признала виновным в преступлении Салохиддина Ашурова, который фиктивно зарегистрировал на собственной жилой площади фигурантов уголовного дела о теракте в "Крокус Сити Холле". Напомним, что трагедия в Красногорске Московской области произошла 22 марта 2024 года. Нападавшие стреляли из автоматов по находившимся внутри концертного зала людя, а также подожгли зал. Жертвами признано 145 человек.

Блогершу, пошутившую о теракте в "Крокусе", могут отчислить из колледжа.

Видео: Информационный центр НАК / ЦОС ФСБ России / Telegram ТАСС