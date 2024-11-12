Блогершу, пошутившую о теракте в "Крокусе", могут отчислить из колледжа

Девочка сейчас учится на парикмахера.

Российские правоохранительные органы задержали 17-летнюю блогершу из Владимирской области. Ранее местная жительница пошутила на видеозаписи о теракте в подмосковном концертном зале "Крокус сити холл". Известно, что из-за этого инцидента девушку могут отчислить из колледжа, в котором она учится на парикмахера. Мать несовершеннолетней уточнила в общении со СМИ, что вероятность того, что ее дочь уйдет из образовательного учреждения не по собственной инициативе равна приблизительно 80 процентам. Родственница уточнила, что с оценками у студентки не было проблем.

Ранее по социальным сетям распространился ролик, на котором две юные девушки, смеясь, говорят о том, что приехали в "Крокус сити холл" и "сейчас будут устраивать теракт". В Следственном комитете по региону уведомили СМИ, что проводят проверку по факту произошедшего.Позже оперативники установили, что участницами съемки являлись жительницы Александровского района 17 и 18 лет. Ролик был сделан еще в октябре 2024 года. Он был опубликован в частной переписке в мессенджере, однако затем кадры всплыли для широкой аудитории.

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Фото и видео: Вконтакте / УМВД России по Владимирской области