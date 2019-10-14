В Подольске задержали участников ОПГ, которые подозреваются в вымогательстве 2 млн рублей

Ирина Волк рассказала о схеме, которую использовали мошенники.

На территории города Подольска в Московской области российские правоохранительные органы задержали участников организованной преступной группы, которые подозреваются в вымогательстве двух миллионов рублей. Соответствующее заявление через социальные сети сделала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Она заметила, что речь идет о четырех подозреваемых. Все мужчины ранее были судимы в различных регионах страны. Сейчас им инкриминируют то, что банда изображала сотрудников полиции в корыстных целях.

Фигуранты сделали муляж пакета с несколькими разовыми дозами наркотика и спрятали его в тайник. Затем через мессенджер опубликовали объявление о продаже мефедрона. На него откликнулись двое иностранных граждан, которым сообщили координаты закладки. пресс-служба МВД РФ

Около тайника фигуранты расследования поставили фотоловушку. Это решение позволило им сразу же получить информацию о том, что мигранты пришли за запрещенными веществами. Злоумышленники сразу же отправились к месту схрона. Они представились сотрудниками МВД, после чего надели на иностранцев наручники и избили их. Злоумышленники угрожали потерпевшим предметом, напоминающим пистолет. Далее иностранцев посадили в машину и потребовали за освобождение от уголовной ответственности денежные средства. По факту произошедшего ведется уголовное дело. Устанавливаются обстоятельства преступления и вероятность причастности лиц к другим эпизодам.

На Ставрополье четверых мужчин подозревают в осквернении Вечного огня.

Фото и видео: МВД Медиа