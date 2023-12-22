В Педиатрическом университете почтили память погибших из-за теракта в "Крокусе"

Учащиеся вуза возложили цветы.

В Педиатрическом медицинском университете почтили память погибших в результате теракта в концертном зале "Крокус-Сити холле". В акции приняли участие студенты и преподаватели. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

Учащиеся вуза возложили цветы. Память погибших почтили минутой молчания. В педиатрическом университете отметили профессиональную работу коллег-медиков, которые спасали в роковой день сотни жизней.

Ранее мы писали, что "Пикник" хочет провести концерт в Петербурге в память о жертвах теракта в "Крокусе".

Теракт произошел в Московской области 22 марта 2024 года. В концертном зале "Крокус Сити Холл" в Красногорске россияне собрались на выступление музыкальной группы "Пикник". До начала концерта террористы устроили стрельбу по опоздавшим. Затем они ворвались в концертный зал и начали стрелять в зрителей. После этого произошёл пожар, его тушили в течение суток.

Фото: Telegram / СПбГПМУ Педиатрический университет