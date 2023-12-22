"Пикник" хочет провести концерт в Петербурге в память о жертвах теракта в "Крокусе"

Собранные средства будут направлены пострадавшим и семьям погибших в террористической атаке.

Группа "Пикник" хочет провести вечер памяти жертв теракта в "Крокус Сити Холле" 27 марта в Петербурге. Об этом группа сообщила в своих социальных сетях.

Мы все продолжаем переживать эти страшные и трагические дни вместе. Мы видим и слышим вашу поддержку, разделяем слова солидарности с семьями пострадавших и соболезнуем погибшим. В нашем графике выступлений следующий концерт заявлен в Санкт-Петербурге, 27 марта. группа Пикник

Сейчас музыкальная группа, симфонический оркестр "Таврический" и организатор фонд "ЕВА" ищут возможность проведения вечера памяти. Запланированный концерт будет посвящен памяти жертв теракта в "Крокус Сити Холле". Собранные средства будут направлены пострадавшим и семьям погибших в террористической атаке.

Накануне флаги России и ЕС в Петербурге обвязали траурной лентой.

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Фото: ВКонтакте/ Группа "Пикник"