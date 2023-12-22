Группа "Пикник" выразила соболезнования родным погибших в "Крокусе"

Артисты прокомментировали трагедию, произошедшую на их концерте.

Музыканты из творческого коллектива "Пикник", концерт которой должен был пройти в "Крокус Сити Холле" вечером 22 марта, выразили соболезнования родным и близким погибших в теракте. Пост размещен в социальной сети "Вконтакте" в официальной группе артистов.

Вся команда "Пикника" выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших. Молимся за скорейшее выздоровление пострадавших. Мы глубоко потрясены этой страшной трагедией и скорбим вместе с вами. заявление "Пикника"

Согласно последним сведения от Следственного комитета страны, трагедия унесла жизни 115 человек, поиски тел жертв и пострадавших продолжаются. Специалисты полагают, что число раненых и погибших будет увеличиваться, так как спасатели начали разбор завалов в сгоревшем концертном зале. В Центре общественных связей ФСБ России отметили, что оружие, которое преступники использовали "Крокусе", было заранее приготовлено для них в тайнике. После совершения теракта фигуранты расследования пытались скрыться на автомобиле, двигаясь в сторону российско-украинской государственной границы.

В Сети появились кадры допроса задержанных террористов из "Крокуса".

Фото и видео: Вконтакте / Группа "Пикник"