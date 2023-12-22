На допросе мужчина рассказал, что должен был получить за преступление полмиллиона рублей.

Задержанный по подозрению в теракте в "Крокус Сити Холле" признался в том, что прилетел из Турции в Россию четвертого марта. Мужчина добавил, что его кураторы дали задание убить всех людей в помещении концертного зала. За выполнение такого поручения фигуранту расследования пообещали выплатить полмиллиона рублей. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в собственном Telegram-канале заметила, что руководители стран коллективного Запада заранее могли знать о том, что исполнители теракта в Московской области внешне схожи с представителями запрещенного на территории России террористического и экстремистского движения ИГ*, поэтому попытались "скормить эту версию" в информационном пространстве.

Западные спецслужбы еще вчера знали, что исполнители похожи на ИГ* Потому и стали скармливать эту версию. Еще раз. Они знали, кто исполнители. До задержания. Это прямое участие. Маргарита Симонян, главред RT

Задержанные террористы имели контакты на украинской стороне.

Фото и видео: Telegram / Двач