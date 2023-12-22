Главред RT считает, что действиями злоумышленников управляли киевские власти.

После теракта в "Крокус Сити Холле" преступники намеревались перейти государственную границу России и Украины, у них были соответствующие контакты для этого на стороне киевского режима. Соответствующее зпявление сделали сотрудники ФСБ РФ. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян уведомила читателей в собственном Telegram-канале о том, что фигуранты расследования, причастные к трагедии, произошедшей вечером 22 марта на территории Красногорска в Московской области не доехали 100 километров до украинской территории. По мнению журналистки, преступление оказалось "срежиссировано небратьями".

Сто километров упыри не доехали до украинской границы. Бойцам, не давшим им уйти, - поклон. Поможем всем, чем можем. А государство должно ордена дать, конечно. Маргарита Симонян, журналист

Главред RT уточнила, что для силовых структур найти исполнителей теракта будет простым делом. Однако далее предстоит ответить на вопрос о том, кто дал им заказ и команду действовать. Маргарита Симонян уточнила, что вина ляжет на "дрессировщика".

Участников теракта в "Крокусе" задержали недалеко от границы с Украиной.

Фото и видео: Telegram / Маргарита Симонян