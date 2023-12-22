Участников теракта в "Крокусе" задержали недалеко от границы с Украиной

ФСБ поймала 11 человек, причастных к трагедии в Подмосковье.

Представители Следственного комитета России приступили к работе с подозреваемыми в теракте в красногорском концертном зале "Крокус сити холл". Соответствующее заявление опубликовано в социальных сетях сотрудниками пресс-службы надзорного ведомства. Известно, что фигуранты расследования были задержаны правоохранительными органами и спецслужбами вблизи государственной границы с Украиной, на территории Брянской области. Речь идет о четырех мужчинах.

Задержаны четверо подозреваемых из числа лиц, совершивших теракт в концертном зале "Крокус сити холл. Следователи СКР приступили к работе с ними. сообщение СК РФ

Добавил, что директор ФСБ РФ Александр Бортников доложил российскому президенту Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырех боевиков, непосредственно участвовавших в преступлении в Московской области. Следственный комитет заметил, что погибшими считаются к текущему моменту 93 человека. Однако это число еще может увеличиться.

Фото и видео: Следственный комитет России, Telegram / Mash